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Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

22.12.2021 08:42

İstanbul'da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de etkili olmaya başladı.

İstanbul'da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pekçok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.

(Yunus Emre Şeker - Ömer Faruk Yıldız/ İHA)

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor
Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor
Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor
Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji, İstanbul, Sarıyer, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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