Sarıyer'de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi - Son Dakika

Sarıyer'de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi
18.01.2021 15:42
- Sarıyer'de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi İstanbul'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi.
- Sarıyer'de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi
İSTANBUL - İstanbul'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Sarıyer Fatih ormanlarında aç kalan köpeklerin çaresizlikleri kameralar tarafından görüntülendi.
İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar tarafından yiyecek de bırakılamayan hayvanlar zor anlar yaşıyor. Sarıyer'de Fatih ormanlarında aç şekilde duran ve adeta unutulan köpeklerin çaresizlikleri kameralar tarafından kaydedebildi.
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