Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı - Son Dakika
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Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

12.03.2022 13:22

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zorlandı.

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

İSTANBUL - Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zorlandı. Vatandaşlar ise yolları temizleyerek araçların ilerlemesine yardımcı olmaya çalıştı.

İstanbul Sarıyer'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte zorlandı. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar yolun yarısında kaldı. Bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte güçlük çekti.

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı
Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı
Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

YORUMLAR
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Sarıyer, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı - Son Dakika
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