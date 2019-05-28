Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kardeş kavgası: 1 ölü
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Sarıyer'de kardeş kavgası: 1 ölü

3 saat önce

Sarıyer'de kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.

Sarıyer'de kardeş kavgası: 1 ölü, System.String[]
Sarıyer'de kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi, Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki evlerinde, Ali Küçükali ile ağabeyi Murat Küçükali arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Küçükali, ağabeyini bıçakla yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Küçükali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Murat Küçükali'nin cesedi morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Küçükali'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Yeniköy Mahallesi, Sarıyer, Güncel
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