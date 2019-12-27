Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu (2) - Son Dakika

Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu (2)

6 saat önce

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.

Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu (2), System.String[]

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.

Geminin kıyıya doğru geldiği anlar kameralara yansıdı. Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kargo gemisi Songa İridium saat 12.20  sıralarında karaya oturdu. Konteyner yüklü gemiyi kurtarmak için olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karaya oturan gemiyi römorkörle kurtarma çalışması başlatıldı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi.


Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
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