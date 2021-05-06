Sarıyer'de karton yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Sarıyer 'de ambalaj kartonu yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyondaki kartonlar yola saçıldı.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambalaj kartonu yüklü 34 JK 3366 plakalı kamyon devrildi. Kamyonun içinde sıkışan sürücüyü yardımına koşan vatandaşlar kurtardı. Yaralı olarak kamyondan çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyondaki kartonlar ise etrafa saçıldı. Dağılan kartonlar, iş makinası yardımıyla olay yerine getirilen başka bir kamyona aktarıldı. Devrilen kamyon olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

- İstanbul