Sarıyer'de kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı. Sarıyer'de ortaya çıkan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi.

İstanbul'u etkili olan kar yağışının ardından mega kent adeta beyaz gelinliğini giydi. Sarıyer'de ormanlık alan ise beyaza büründü. Ortaya çıkan muhteşem manzara mest ederken, ormanlık alanda ortaya çıkan kartpostallık görüntü drone ile görüntülendi. Karı fırsat bilen vatandaşlar Emirgan sahilinde beyaz örtünün tadını çıkardı. Ailesiyle yürüyüş yapanlar ise objektiflere yansıdı.

Öte yandan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye tatil için gelen Fidan Alisova, "Azerbaycan'dan okul tatil olduğu için geldim. Gelmem ilk kez değil daha önce de gelmiştim ama yıllar sonra ilk kez bu kadar kar yağdığında geldim. Güzel her şey çok güzel gerçekten" dedi. - İSTANBUL