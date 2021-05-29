Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.
Kurtarılan iki kadının gezintiye çıktıkları ormanlık yoldan geri dönemedikleri, mahsur kaldıkları kayalıklardan inmek için yardım istedikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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