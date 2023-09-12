Sarıyer'de kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sarıyer'de kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Sarıyer\'de kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor
Son Güncelleme: 12.09.2023 12:33

Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki Berat Keskin, dalgalara kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları 6 gündür sürüyor. Ekipler, denizin sakinleşmesini fırsat bilerek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Keskin'in yakınları ise plajda bekliyor. Keskin'in amcası, yetkililerden yardım isteyerek, devletin imkanlarının kullanılmasını ve cenazenin bir an önce bulunmasını talep etti.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Kısırkaya Plajı'nda 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Yapılan bütün çalışmalara rağmen Keskin bulunamamıştı. Keskin'i arama çalışmaları kayboluşunun 6. günün de sürüyor.  Bugün, önceki günlere göre denizin daha sakin olmasını da fırsat bilen ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarına, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Polis Sualtı Arama Kurtarma, İBB Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ve Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekipleri katılırken, Keskin'in yakınları da plajda bekliyor.

"EVE GİDEMİYORUZ"

Berat Keskin'in amcası Fesih Keskin, " Şu anda aramalar hızlı bir şekilde devam ediyor, altı gündür biz burada bekliyoruz, bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Yetkililer, ellerinde ne imkan varsa, bu kadar insan burada perişan, gece gündüz bu toprağın içinde kalıyoruz, hiç birimiz eve gidemiyoruz. Çok üzüntülüyüz, bize yardımcı olsunlar. Devletin ne imkanı varsa burada harcasınlar, bu cenazeyi bir an önce bulalım" dedi.

Kaynak: DHA

Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sarıyer'de kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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