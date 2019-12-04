Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı - Son Dakika

Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı

6 saat önce

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı.

Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı, System.String[]
SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yol trafiğe kapandı.

Olay, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Çayırbaşı Tüneli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışla beraber kayganlaşan yolda sürücü İsmail K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Minibüsün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.Kazası nedeniyle Çayırbaşı Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Çayırbaşı, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]