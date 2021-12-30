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Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

30.12.2021 13:00
Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı olaydan 12 saat sonra yakalanmıştı.

Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı olaydan 12 saat sonra yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak'ta meydana gelen olayda, Ünsal Köse (48), kayınbiraderi Mustafa B. (50) tarafından silahla vurularak öldürülmüş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Zanlı 12 saat sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra Bursa'ya kaçtığını belirledi. Yoğun teknik ve fiziki takip sonucu, zanlı Mustafa B. olaydan yaklaşık 12 saat sonra Bursa'da yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayeti itiraf etti pişman olduğunu söyledi

Ünsal Köse'nin katil zanlısı Mustafa B., emniyetteki sorgusunda, olay akşamı konuşmak için kayınbiraderinin plastik atölyesine gittiğini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını ve sinirlenip silahıyla Köse'yi vurduğunu itiraf etti. Mustafa B., olayda kullandığı silahı da Bursa'ya kaçarken yola attığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B. şubeden çıkışı esnasında, "Ben vatandaşı miras için neden öldüreyim? Araştırırsanız, bulursunuz. Doğru gerçekleri bilmiyorsunuz, yanlış yazmayın. Tabii pişmanım, sonuçta bir insan öldü" dedi. - İSTANBUL

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Sarıyer, Asayiş, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de kayınbiraderini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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