SARIYER'DE KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CESEDİ ORMANDA BULUNDU - Son Dakika
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SARIYER'DE KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CESEDİ ORMANDA BULUNDU

06.04.2022 16:54

SARIYER'DE, 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in, cesedi bulundu.

SARIYER'DE, 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in, cesedi bulundu. Yurdun yakınlarındaki ormanda yanında av tüfeği olduğu halde cansız bedeni bulunan Egemen'in ilk incelemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor.

Kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Egemen'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

KREDİ KARTI KAYITLARINDAN AV MALZEMESİ SATAN DÜKKANDAN ALIŞ VERİŞ YAPTIĞI ANLAŞILDI

Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

SARIYER'DE KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CESEDİ ORMANDA BULUNDU
SARIYER'DE KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CESEDİ ORMANDA BULUNDU
SARIYER'DE KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CESEDİ ORMANDA BULUNDU

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Kredi Yurtlar Kurumu, Üniversite, Av Tüfeği, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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