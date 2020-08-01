SARIYER'DE KAZA: 3 YARALI - Son Dakika

Sarıyer'de, bir otomobil sürücüsü, arıza nedeniyle yol kenarına çekilen başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Hacıosman Bayırı Tarabya Kavşağı alt geçitte 16.10 sıralarında meydana gelen olayda, amcası Reşat Köse ile Beşiktaş yönüne ilerleyen Mehmet Köse'nin kullandığı 48 R 6123 plakalı otomobil arızalandı. Köse, otomobilini yolun sağına park edip arızaya bakmak için inmek istedi. O sırada, arkadan gelen 06 AFB 411 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur Tütüncü, park halindeki otomobilin sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolden çıkarak yan döndü. Otomobilde içinde sıkışan Tütüncü, olayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında diğer otomobildeki amca ile yeğen ise kafalarını cama vurarak hafif şekilde yaralandı. Otomobilden çıktıktan sonra yere yığılan Mehmet Köse ile amcasının yardımına koşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kaza yaşanması için trafiği durdurarak çevrede tedbir alırken, yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beşiktaş yönünde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.