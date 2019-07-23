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SARIYER'DE KAZA: HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHASarıyer'de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri adeta hayat kurtardı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri adeta hayat kurtardı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan bir kişi hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza TEM otoyolu, Huzur Mahallesi, Seyrantepe Metro İstasyonu sapağında saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki İdil Peker'in kullandığı 34 JJ 2117 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Huzur Mahallesi sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULDU
Kazanın ardından Peker'in kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza anında emniyet kemeri takılı olan Peker, kazadan yara almadan kurtuldu.
OTOMOBİLİ ÇIKARMAK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTILAR
Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Peker, olay yerine gelen arkadaşlarının aracına binerek itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından bariyerlere sıkışan otomobil çıkarıldı.
SARIYER'DE KAZA: HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU
Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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