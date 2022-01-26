Üye Girişi
Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı - Son Dakika

Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı

26.01.2022 13:40
Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı

Sarıyer'de buzlanan yolda kaza yapan iki ticari taksiye, belediyenin tuzlama yapan aracı çarptı.

Sarıyer'de buzlanan yolda kaza yapan iki ticari taksiye, belediyenin tuzlama yapan aracı çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza Sarıyer Ferahevler Mahallesi Rüzgargülü Sokak üzerinde saat 11.00'de buzlanan yolda yokuş aşağı kayarak ağaca çarpan ticari taksiye, başka bir ticari taksi çarpmıştı. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından aynı yerde bir kaza daha meydana geldi. Araçlara tuzlama çalışması yapan Sarıyer Belediyesinin 34 ZR 3955 plakalı kamyonu çarptı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı
Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı
Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı
Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı

YORUMLAR
500

Sarıyer, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı - Son Dakika


Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
14:02
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29

Son Dakika Haberleri
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 14:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement