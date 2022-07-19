Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi - Son Dakika
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Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi

19.07.2022 15:12

Yılmaz OKUR / SARIYER'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi.

Yılmaz OKUR/ SARIYER'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün bacağı koparken, kazada trafikte yoğunluk oluştu.

Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında kimyasal madde taşıdığı belirtilen 41 GH 096 plakalı TIR, şoförü Fazlı Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bacağı kopan şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Kazayı gören Gökhan Yüksel kazayı, "Bir tane pikap önüne kırdı. Vurmayayım diye sola kaçtı. Kontrolü kaybetti, devrildi. Onların canını kurtarmak isterken kendi ayağından oldu." dedi.


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Kimyasal madde yüklü tanker devrildi Kimyasal madde yüklü tanker devrildi Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoförün bacağı koptu Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoförün bacağı koptu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi - Son Dakika
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