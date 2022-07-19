Sarıyer , Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında kimyasal madde taşıdığı belirtilen 41 GH 096 plakalı TIR, şoförü Fazlı Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bacağı kopan şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi - Son Dakika

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