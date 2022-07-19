SARIYER'DE KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ-1 - Son Dakika
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SARIYER'DE KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ-1

19.07.2022 21:13

SARIYER'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi.

SARIYER'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün yaralandığı kazada trafikte yoğunluk oluştu.

Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Sarıyer, Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'DE KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ-1 - Son Dakika
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