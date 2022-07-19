Sarıyer , Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ-1 - Son Dakika

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