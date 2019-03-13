Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Kimyasal Malzeme Yüklü Minibüse Lüks Otomobil Arkadan Çarptı

Sarıyer'de Kimyasal Malzeme Yüklü Minibüse Lüks Otomobil Arkadan Çarptı

41 dakika önce

SARIYER'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Sarıyer'de Kimyasal Malzeme Yüklü Minibüse Lüks Otomobil Arkadan Çarptı, System.String[]
SARIYER'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Minibüsten düşen kimyasal malzemeler nedeniyle bir araçta zarar gördü. 

Kaza saat 01: 20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kavacık İstikametinden Edirne istikametine seyir halindeki Ali Dereli'nin kullandığı 34 TM 6948 plakalı minibüse, Ali Sami Yen Stadı sapağında İrem Özdemir'in kullandığı 34 KRB 38 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı. 

 KİMYASAL MALZEMELER YOLA SAÇILDI

Kazanın ardından minibüste bulunan kimyasal malzeme bidonları yola dağıldı. Bu sırada bir otomobil de savrulan bidonlardan dolayı hasar gördü. 

 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Lüks otomobilin sürücüsü İrem Özdemir kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, minibüsün sürücüsü Ali Dereli kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 TRAFİK DURDURULDU

Kaza nedeniyle, TEM Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:26 Kaynak: DHA

Edirne, Güncel
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