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Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada - Son Dakika

Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada

13.12.2021 13:05

Son dakika haberleri: SARIYER'DE kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet, kavşağa giren otomobile yandan hızla çarptı.

SARIYER'DE kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet, kavşağa giren otomobile yandan hızla çarptı. Metrelerce savrulan otomobil, trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kaza saat 11.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, Kilyos Caddesi Demirciköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir markete gıda taşıyan 34 HL 9770 plakalı kamyonet, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı. Ancak kamyonet sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada 34 VA 3660 plakalı otomobil sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa girdi. Hızla gelen kamyonet, otomobile yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen otomobil trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kadın araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İsminin Elif olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BURASI KONTROLSÜZ BİR KAVŞAK, BU TÜR KAZALAR ÇOK OLUYOR'

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Hasan Orsoy, "Arkadaşların haber vermesi ile olay yerine geldik, kaza olmuştu o esnada. Büyük bir gürültü duymuş içerideki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı sıkıntılı bir durum. Burası kontrolsüz bir kavşak, burada daha önceden de bu tarz kazalar oldu. Sanırım ekstra önlem alınması şart, bundan sonraki kazalara engel olunması için" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.


Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada
Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sarıyer'deki kamyonet dehşeti kamerada - Son Dakika


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