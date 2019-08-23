SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI
1 saat önce
(Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
(Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI (2)
Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı