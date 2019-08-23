Son Dakika Haberleri: SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI
Son Dakika Güncel Haber

SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

1 saat önce

(Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI (2)

(Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi
Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:11:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]