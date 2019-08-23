SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI
1 saat önce
(Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI (3 HAVADAN AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:52 Kaynak: DHA
(Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI (3 HAVADAN AKTÜEL)
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