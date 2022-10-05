Sarıyer'de komşuların park yeri anlaşmazlığı, aracı çekiciye yükleyip götürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de komşuların park yeri anlaşmazlığı, aracı çekiciye yükleyip götürmüş

05.10.2022 09:41
Sarıyer'de komşuların park yeri anlaşmazlığı, aracı çekiciye yükleyip götürmüş

SARIYER'de lüks sitede iki komşu villanın sahipleri arasında otopark yeri konusunda anlaşmazlık çıktı.

SARIYER'de lüks sitede iki komşu villanın sahipleri arasında otopark yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait otopark alanındaki araçlarına bilerek zarar verdiğini iddia ettiği komşusu İbrahim Y.'den şikayetçi oldu. Gürtunca'nın delil olarak sunduğu görüntülerde aracının komşusu tarafından çekici ile götürülmesi yer aldı. İbrahim Y. ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Olay, Rumelifeneri Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sitedeki iki komşu villanın sahipleri arasından otopark yeri nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait olan otopark alanı nedeniyle komşusu İbrahim Y. tarafından tehdit edildiğini ve park halindeki otomobillerine zarar verildiğini iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ, İNANMAMIŞTIK"

Hülya Hancı Gürtunca,  "Biz bu siteye 2011 yılında taşındık, yönetim bize bir proje vermişti, biz de bu proje üzerinden bahçemizi ve evimizin sınırlarını belirledik. Fakat yaklaşık bir yıl önce taşınan bir kat maliki bizim burada işgalci olduğumuzu ve onun otoparkını kullandığımızı iddia ederek bazı hak arayışları içerisine girdi. Bize evinin etrafına, yakınına, araçlarımızı park edersek zarar vereceğini söylemişti. Biz o zaman inanmamıştık. Sonrasında araçlarımızın lastiklerini kesti, burada park halindeyken. Bunlar kamera kayıtları olmasına rağmen çok net olarak gösterilmediği için savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi" dedi.

"FREN HİDROLİK HORTUMU KESİLDİ"Gürtunca, "Bir tane aracımızın radyatörünü şişleyerek veya servistekiler belki saçmayla ateş edilmiş olabileceğini söylediler, ağır hasar verdiler. Üç gün sonra bu sefer başka bir aracımız daha aynı şekilde radyatörde 25-30 kez delinmiş olduğunu gördük. Jandarma gelip yaptığı incelemede aynı zamanda arabanın fren hidrolik hortumunun kesilmiş olduğunu gördü. Şu an bunlar savcılığa intikal etti, yargı sürecini bekliyoruz. Fakat bununla da kalınmadı, biz olmadığımız bir zamanda evimizin kendi park alanımızda güpegündüz aracımız dışarıdan özel çekici getirilerek bu şahıslar tarafından çalınmak istendi. Yani kötü niyetle artık çalınmak diye söylüyorum. Çünkü bu sitede bunun yapılması alenen bir hırsızlık suçudur. Bir güvenlik görevlisi arabanın bu şahsa ait olmadığını, bize ait olduğunu görünce durdurmasıyla, site içerisinde başka bir yere araba indirildi. Kamera kayıtları var, şahıs gelmiş, evimizdeki güvenlik kamerasını eliyle aşağıya indirmiş. Sonra eşiyle birlikte yapıyorlar bunu, bir güzel arabayı yüklemişler, götürmek istemişler" şeklinde konuştu.İbrahim Y. ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

OTOMOBİLİN ÇEKİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Evin önünde park halinde bulunan otomobilin İbrahim Y. tarafından çekiciye yüklenerek götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çekici yaklaşmadan önce evin önüne gelen İbrahim Y.'nin güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği ve ardından çekicinin yaklaşarak otomobili aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Rumelifeneri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de komşuların park yeri anlaşmazlığı, aracı çekiciye yükleyip götürmüş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:01 ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi
09:59 ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek
09:46 Benzin ve motorine bir zam daha! Dün de fiyat artışı yaşanmıştı
09:36 Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli
09:25 FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı
09:21 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin ilk iki maddesi meclisten geçti
09:19 Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Meghan Markle'ın çıplaklık itirafı şaşırttı
09:14 Çakarlı araçla paylaşım yapınca 4 bin lira ceza yedi
09:15 ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba evini ve arabasını kaybetti
09:01 Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 10:14:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de komşuların park yeri anlaşmazlığı, aracı çekiciye yükleyip götürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement