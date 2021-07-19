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SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI - Son Dakika

SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI

19.07.2021 16:54

Sarıyer'de, bir kadın, uzun süredir sözlü tacizlerine maruz kaldığını iddia ettiği komşusu tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi.

Sarıyer'de, bir kadın, uzun süredir sözlü tacizlerine maruz kaldığını iddia ettiği komşusu tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Üstü başı yırtılan ve dişleri kırılan kadın, komşusu hakkında, saldırı ve sözlü taciz iddiasıyla şikayetçi oldu.

Tarabya Hayat Çeşmesi Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, alışverişten dönen Gönül Emre(67) sokak ortasında, komşusu F. E.'nin saldırısına uğradı. Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığını iddia ettiği komşusu tarafından darp edilip, saçından tutularak yerlerde sürüklenen Emre, yardımına koşan çevre esnafı tarafından kurtarıldı. Yaşanılan saldırı sonrası dişleri kırılan ve üstü başı yırtılan Gönül Emre, polis merkezine giderek F. E. hakkında, saldırı ve sözlü taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Yaşadığı eve yaklaşık 2 yıl önce taşındığını belirten Gönül Emre, komşusu F. E.'nin kendisini gördüğü her yerde sözle taciz ettiğini öne sürdü. Emre, Sahile iniyoruz buradan, orada, mesela ne zaman görse 'kız gel seni kayıkla gezdireyim' diyor. ya sen kimsin, beni kayıkla gezdireceksin ya sen kimsin Anam değilsin, babam değilsin, kocam değilsin. Nesin sen ya Şurada komşuyuz. Benim onlara gitmişliğim de yok, içki içmişliğim de yok. İki senedir ben bu evdeyim. Neye uğradığımı şaşırdım diye konuştu.

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Bir süre önce su akıtan çatısını tamir ettirmesinin ardından sözlü tacizlerin daha da arttığını öne süren Gönül Emre, Çatımı tamir ettirdim. O da yukarıda, çatısına odalar yaptırmış. Bir şeyler yaptırmış bilmiyorum yani. Bir şeyden haberim yok zaten. Sabah çıkıyorum, akşam geliyorum ben. Şikayet mi etmişler, ne yapmışlar, onu da bilmiyorum. Bas bas bağırıyor bu. Yolumu kesti, dedi ki; 'beni şikayet ettiler' dedim ki; 'F. ağabey, seni burada kim şikayet edecek Sen müracaat et. Gelirler bakarlar, giderler yani. Ondan sonra. 'Sen çatıyı yaptırıyorsun; para pul vermiyorsun, ben kırk sekiz milyar ödedim' dedi. 'Ya ağabeyciğim benimle ne alakası var Sen niye bana bulaşıyorsun' dedim. 'Sen ne istiyorsun benden' dedim. 'Bak ben seninle uğraşmak istemiyorum' dedim. 'En sonunda şikayet edeceğim ben' dedim. 'Bana çok tacizlerde bulunuyorsun, bak şikayet edeceğim. Çoluğuna, çocuğuna da söyleyeceğim en sonunda.' Onu da yapmıyorum. Hadi onlardan da vazgeçtik. Kimsenin başı belaya girsin istemiyorum. Beni yalnız gördü ya, orada tek başıma yaşıyorum ya. 'Nasıl olsa bu kadının kimsesi yok, ben istediğim gibi bunu elimde oynatırım'. O düşünceye de gitti herhalde bu dedi.

SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ

Komşusu F.E.'nin kendisine saldırdığı anları anlatan Emre, şunları söyledi

Denizden geliyorum, ekmek aldım. Merdivenlerden çıkıyorum, O da böyle aşağı iniyor. Beni görünce başladı pis pis küfürler etmeye. Neye uğradığımı şaşırdım. Döndüm dedim ki, 'bak F. ağabey, sana bu küfürler yakışmıyor. Ayıp. Bak yapma bunları.' Başladı gene küfürler etmeye. Ben böyle paralar ödüyorum, siz belediyelere beş kuruş ödemiyorsunuz. 'Ağabey, benim çatım akıyordu, çatımı tamir ettirdim. Benim bir artı bir evim var, üç odam yok. Hala sular içindeyim. Sen ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor' dedim. Başladı pis pis küfür etmeye. Bana bir yumruk, saçımdan beni bir tut, beni yerlerde sürü burada. E kimse de yok... Aşağıda bir adamcağız, tanımıyorum da. Bağırıyor, 'amca bırak kadını' diye. 'İmdat polis' diye bağırıyorum burada. Neyse birkaç kişi daha çıktı. Dişlerimi kırmış haberim yok. Bu dişlerimin kırıldığını karakolda fark ettim yani. Üstüm böyle açık yırtık. Bütün tarafım meydanda. Böyle çekiştiriyorum kendimi. Sürüyor beni resmen sürüyor böyle. Böyle bir şey olur mu ya Ben bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Savcılığa başvurduk. Bütün raporlarımızı aldık. Ben tutuklanmasını istiyorum. Karakola girdi, elini kolunu salladı çıktı bu adam. Bu nasıl iştir Ben tek başıma yaşıyorum. Benim hayatım tehlikede orada. Şimdi ben gece geliyorum, gündüz geliyorum. Şimdi korka korka mı gideyim eve.

SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI
SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI
SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI
SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI

Gönül Emre, Sarıyer, Taciz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE KOMŞUSU SOKAK ORTASINDA YERDE SÜRÜKLEYİP DİŞLERİNİ KIRDI - Son Dakika


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