Sarıyer'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi, 3 kişi yaralandı

17.07.2022 20:14
Sarıyer'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi, 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın akaryakıt istasyonuna girmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın akaryakıt istasyonuna girmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde Ö.T.B'nin kullandığı 34 DP 948 plakalı otomobil, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak petrol istasyonunda yakıt alan 34 GT 3845 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sırasında otomobiline yakıt alan G.Ş. ile istasyon görevlisi S.K. araçların arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yakıt pompasında hasar meydana geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yeniköy, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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