Sarıyer'de kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı - Son Dakika
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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı

6 saat önce

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç karşı yöne geçerek iki araca çarptı, ardından refüje çarparak durabildi.

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı, System.String[]

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç karşı yöne geçerek iki araca çarptı, ardından refüje çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM yan yol Türk Telekom Stadyumu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KG 6146 plakalı araçla Ayazağa istikametine ilerleyen Mert Macun, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aştıktan sonra karşı yola geçti. Karşı yöne geçtikten sonra iki araca çarpan Macun, süratli bir şekilde refüje çarparak durabildi. Sürücü Mert Macun koltuğu ile direksiyon arasında sıkışırken, araçta bulunan Turgay Demir kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Demir, arkadaşını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mert Macun, ilk müdahalesinin ambulans içerisinde yapılmasının ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kazada Mert Macun yönetimindeki aracın ön tarafı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda kısa süreli trafik oluştu.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

İtfaiye, Sarıyer, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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