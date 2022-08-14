Kaza, Sarıyer Kilyos Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Aydın kontrolündeki 41 AGA 704 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık yaralı Muharrem Aydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Muharrem Aydın, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi - Son Dakika

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