Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi - Son Dakika
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Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi

14.08.2022 01:24
Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi

Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi.

Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazayı kamyon şoförü hafif sıyrıklarla atlatırken, yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Kaza, Sarıyer Kilyos Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Aydın kontrolündeki 41 AGA 704 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık yaralı Muharrem Aydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Devrilen kamyon kurtarma araçları ile kaldırılarak olay yerinden götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Muharrem Aydın, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi - Son Dakika
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