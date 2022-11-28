Konya'daki vahşetten sonra dehşete düşüren bir görüntü de İstanbul'da kaydedildi! Cani adam üzerine oturduğu köpeği boğmaya çalıştı - Son Dakika
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Konya'daki vahşetten sonra dehşete düşüren bir görüntü de İstanbul'da kaydedildi! Cani adam üzerine oturduğu köpeği boğmaya çalıştı

28.11.2022 14:09

Konya'da kürekle dövülerek öldürülen köpek ülkede infial yaratırken yürek parçalayan bir görüntü de İstanbul'dan geldi. Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalleli şüpheliye tepki gösterip polise haber verdi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Geçtiğimiz hafta Konya'da bir hayvan barınağında kürekle işkence edilerek öldürülen köpeğin görüntüleri büyük tepki çekti. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken yürek yakan bir görüntü de İstanbul'dan geldi. Önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişi, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi.

TEPKİ GÖRÜNCE KAÇTI

Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

SARIYER'DE KÖPEĞİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

"DOSTLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sarıyer Belediyesi ise sosyal medya hesabından, "Maden Mahallesi'nde yaşanan çirkin olayda görüntülere yansıyan şahıs emniyet mensuplarımızca gözaltına alınmıştır. Yaşanan olayı kınıyor, süreci takip ediyoruz. Dostlarımız sorumluluğumuz altındadır ve sahipsiz değildir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
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Sarıyer, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki vahşetten sonra dehşete düşüren bir görüntü de İstanbul'da kaydedildi! Cani adam üzerine oturduğu köpeği boğmaya çalıştı - Son Dakika

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