SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ - Son Dakika

Sarıyer Zekeriyaköy'de site içerisinde yerde yatan bir köpek, içeriye giren bir otomobilin altında kaldı. Site sakinleri otomobil sürücüye tepki gösterirken, yaralı köpek hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, 29 Eylül Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriyaköy'de bulunan bir sitede Emirhan E., sitenin alt girişinde bulunan otomatik kapıdan aracıyla giriş yaptı. Site içerisine hızlı bir şekilde girdiği öne sürülen Emirhan E., o sırada yolun ortasında güneşlenen 'zıpzıp' isimli sokak köpeğinin üzerinden geçip bir süre sonra durdu. Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Köpek site sakinleri tarafından hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Sağ ön kolunda kırık olduğu öğrenilen köpeği site sakini Arzu Altın'ın hayvan kliniğindeki tedavi süreci bittikten sonra sahipleneceği, kişi hakkında site sakinlerinin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

"BURADA BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"Görgü tanığı Ayhan Kavas, "Siteye demir kapıdan içeri girebilmek için arabasıyla beklemiş. Demir kapı yavaşça açılmış. Artık oradan nasıl bir süratle geldiyse hemen 20 adım ötede güneşlenen Zıpzıp'ımızın üzerinden geçiyor. Kenarından köşesinden yaralamak değil ya da hayvan kendisini arabanın önüne atmış değil. Üstünden geçiyor ve çok ileride durabiliyor. Site içerisinde arabayı bu kadar süratle kullanmak trafik kusuru. Burada bir çocuk da olabilirdi. Gelip ben bir hata yaptım hemen yardım edeyim, nereye götürelim diyemedi. Bir sokak köpeği olduğu imasında bulundu. Bir süre arabada bekledi. Olayın şokunu yaşamıştı. İlk önce ona yardıma koşanlar anlayışla karşıladı.." şeklinde konuştu.

SİTE SAKİNİ O KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Aynı sitede oturan Arzu Altın, olayı öğrenince Zıpzıp'ın bulunduğu hayvan kliniğine gitti. Klinikte gördükten sonra onu sahiplenmek istediğini belirten Altın, "Ani bir karar oldu ama eminim çok iyi bir karar olacak. En azından sokaktaki bir çocuğu kurtarmış olduk.ö diye konuştu. İlk müdahalesini yapan Veteriner Hekim sağlık durumu hakkında, "Trafik kazasıyla geldi. Biz gittik yerinden aldık getirdik. Sağ ön kol kemiğinde kırık vardı. Şoka girmişti. İç kanama var mı diye tahlilleri yapıldı. Kırıktan dolayı çok ağrısı vardı. Operasyon için başka bir kliniğe gitti. Operasyon sonrası bakımını da biz yapıyoruz. Şu an gayet iyi. En az 10 günlük bir süreç geçirecek. Biraz yoğun bakıma ihtiyacı var. Antibiyotik tedavisi uygulanacak. Yürümesine yardım edeceğiz ama inşallah iyi olacak" dedi.

- İstanbul