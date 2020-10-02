SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ - Son Dakika

SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Sarıyer Zekeriyaköy'de site içerisinde yerde yatan bir köpek, içeriye giren bir otomobilin altında kaldı.

SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ, System.String[]

Sarıyer Zekeriyaköy'de site içerisinde yerde yatan bir köpek, içeriye giren bir otomobilin altında kaldı. Site sakinleri otomobil sürücüye tepki gösterirken, yaralı köpek hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, 29 Eylül Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriyaköy'de bulunan bir sitede Emirhan E.,  sitenin alt girişinde bulunan otomatik kapıdan aracıyla giriş yaptı. Site içerisine hızlı bir şekilde girdiği öne sürülen Emirhan E., o sırada yolun ortasında güneşlenen 'zıpzıp' isimli sokak köpeğinin üzerinden geçip bir süre sonra durdu. Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi.  Köpek site sakinleri tarafından hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Sağ ön kolunda kırık olduğu öğrenilen köpeği site sakini Arzu Altın'ın hayvan kliniğindeki tedavi süreci bittikten sonra sahipleneceği, kişi hakkında  site sakinlerinin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

"BURADA BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"Görgü tanığı Ayhan Kavas, "Siteye demir kapıdan içeri girebilmek için arabasıyla beklemiş. Demir kapı yavaşça açılmış. Artık oradan nasıl bir süratle geldiyse hemen 20 adım ötede güneşlenen Zıpzıp'ımızın üzerinden geçiyor. Kenarından köşesinden yaralamak değil ya da hayvan kendisini arabanın önüne atmış değil. Üstünden geçiyor ve çok ileride durabiliyor. Site içerisinde arabayı bu kadar süratle kullanmak trafik kusuru. Burada bir çocuk da olabilirdi. Gelip ben bir hata yaptım hemen yardım edeyim, nereye götürelim diyemedi. Bir sokak köpeği olduğu imasında bulundu. Bir süre arabada bekledi. Olayın şokunu yaşamıştı. İlk önce ona yardıma koşanlar anlayışla karşıladı.." şeklinde konuştu.

SİTE SAKİNİ O KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Aynı sitede oturan Arzu Altın, olayı öğrenince Zıpzıp'ın bulunduğu hayvan kliniğine gitti. Klinikte gördükten sonra onu sahiplenmek istediğini belirten Altın, "Ani bir karar oldu ama eminim çok iyi bir karar olacak. En azından sokaktaki bir çocuğu kurtarmış olduk.ö diye konuştu. İlk müdahalesini yapan Veteriner Hekim sağlık durumu hakkında, "Trafik kazasıyla geldi. Biz gittik yerinden aldık getirdik. Sağ ön kol kemiğinde kırık vardı. Şoka girmişti. İç kanama var mı diye tahlilleri yapıldı. Kırıktan dolayı çok ağrısı vardı. Operasyon için başka bir kliniğe gitti. Operasyon sonrası bakımını da biz yapıyoruz. Şu an gayet iyi. En az 10 günlük bir süreç geçirecek. Biraz yoğun bakıma ihtiyacı var. Antibiyotik tedavisi uygulanacak. Yürümesine yardım edeceğiz ama inşallah iyi olacak" dedi.

- İstanbul
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Zekeriyaköy, Otomobil, Eylül, Köpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi         
16:49
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu         
14:39
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SARIYER'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei