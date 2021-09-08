Sarıyer'de köpekler kovalarken düşen çocuğun kolu kırıldı; dehşet anları kamerada - Son Dakika

SARIYER'de, sabah namazı için camiye giderken sokak köpeklerinin kovaladığı iki çocuktan biri yokuş aşağı koşarken düşerek yuvarlandı. 14 yaşındaki çocuğun kolunun kırıldığı dehşet anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazına camiye gitmek için evden çıktı. İki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı. Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı. Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna annesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMEİYOR, BİZ İŞE GİDEMİYORUZ"

Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha bir ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz" dedi.Arda Suna da, "Sabah arkadaşımla camiye gidiyorduk. Tam bayırı çıktık önümüze iki tane köpek geldi. Arkadaşım koşmaya başladı sonra üstüme doğru geldi, sarı olan köpek. Ben de olayın korkusuyla aşağıya doğru koşarken takla attım" diye konuştu.

OLAY ANLARI KAMERADAO anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun yolda yürürken kendilerine doğru koşarak gelen köpekten kaçtıkları görülüyor. Çocuklardan biri düştükten sonra kalkıp koşmaya devam ederken diğer çocuk düştükten sonra yuvarlanıyor.