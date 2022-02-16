SARIYER'DE "KÖPEKLER ORMANA TERKEDİLİYOR" TARTIŞMASI - Son Dakika

SARIYER Uskumruköy'de hayvan severler, köpeklerin Beykoz Belediyesi tarafından ormana terkedildiği iddiasında bulundu. Belediye görevlileri ile hayvan severler arasında tartışma çıktı. Belediye ise iddiaları yalanlarken çekilen görüntülerle ilgili de "Tesadüf eseri tam bu sırada çekilen video ise art niyetli bir amaçla kurumumuzu karalamaya yönelik servis edilmiştir" denildi.

Beykoz'da gönüllü olarak hayvan besleyen Yasemin Baban, Beykoz Belediyesi'ne ait köpek taşıma aracının Sarıyer'de köpekleri ormana bıraktığı öne sürdü. Baban, beslediği köpekleri toplayan belediye aracını takip etti. Araç Sarıyer'de ormanlık alanda yavaşladığında Baban ve arkadaşları cep telefonuyla kayda girdi.

Araca yaklaşan Baban ve arkadaşları belediye çalışanlarına köpekleri ne yapacaklarını sordu. Bu sırada görevlilerin köpeklerin içinde bulunduğu kasanın kapısını geri kapattığını da görüntüleyen Baban, o anları sosyal medyadan paylaştı. Hayvan severler ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

"KÖPEKLERİ İNDİRMEK ÜZEREYKEN BİZİ GÖRÜP KAPIYI GERİ KAPATTILAR

Yasemin Baban 'Biz Salı günleri besleme yapıyoruz. Dün de besleme yaparken arkadaşlarım aradı ve Beykoz Belediyesi'ne ait büyük köpek taşıma aracının köprüye doğru gittiğini muhtemelen karşıya geçeceklerini söyledi. Karşı tarafta İBB ile protokol imzaladıklarını biliyoruz. Hastaları götürüyoruz diye biz de düşündük ama büyük araç olduğu için şüphelendik. İhbar gelince arkadaşımız hemen peşine takıldı biz de peşine takıldık. Kısırkaya barınağının aksi istikamete gittiğini fark ettik. Biraz daha takip ettik sonra yakın takipte olan arkadaşımız aracın ormanlık alanın yakınına gelince durduğunu gördü. Şüphelenmesinler diye o devam etti bize haber verdi. Biz biraz daha gerideydik tabi gaza bastık hemen gittik. Arkalarında durduğumuz anda hemen videolarımızı başlattık. O anda da onlar kapıyı açıp köpekleri indirmek üzereyken bizi görüp kapıyı geri kapattılar. Bu çocuklar hiçbir şekilde kendi kafalarına göre logolu arabayla gidip ıssız yere köpek bırakmazlar" dedi.

"ART NİYETLİ SERVİS EDİLMİŞTİR"

Görüntülerin ardından Beykoz Belediyesi yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Videoda yer alan ve resmi kayıt altında sokak hayvanları tedavi süreçleri için Kısırkaya Hayvan Bakımevi'ne götürülmektedir. Personelimizden aldığımız bilgiye göre merkeze yaklaşıldığı sırada aracın hayvan bölmesinden gelen olağandışı sesler üzerine durulmuş ve arka bölme kontrol edilmiştir. Tesadüf

eseri tam bu sırada çekilen video ise art niyetli bir amaçla kurumumuzu karalamaya yönelik servis edilmiştir" ifadelerine yer verildi.