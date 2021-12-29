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Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti - Son Dakika

Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti

29.12.2021 22:38

Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti Alacak verecek meselesi yüzünden akrabasını öldürdü Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde çalışan bir kişi, 'alacak verecek' meselesi yüzünden tartıştığı akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti

Alacak verecek meselesi yüzünden akrabasını öldürdü

İSTANBUL - Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde çalışan bir kişi, 'alacak verecek' meselesi yüzünden tartıştığı akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak üzerinde bulunan bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre, kuş kafesi üretimi yaptığı atölyede çalışan Ünsal Köse, yanına gelen akrabası M.B. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.B. yanında getirdiği tabanca ile akrabası Ünsal Köse'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Ünsal Köse kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi.

Polis katili yakalamak için çalışma başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise Ünsal Köse'yi kontrol etti. Sağlık ekipleri Ünsal Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ölen şahsın yakınları, sinir krizi geçirdi

Ekiplerin çalışmalarının ardından Ünsal Köse'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Ünsal Köse'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirirken, çevrede bulunan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti
Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti
Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti

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Sarıyer, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de kuş kafesi atölyesinde 'alacak verecek' cinayeti - Son Dakika
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