Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden uçtu: 2 yaralı

7 saat önce

Zekeriyaköy'de lüks bir otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerleri kırıp 15 metreden sitenin bahçesine uçtu.

Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Zekeriyaköy'de lüks bir otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerleri kırıp 15 metreden sitenin bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde seyir halinde olan lüks otomobilin sürücüsü Hatice Y., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri kırarak aştıktan sonra yaklaşık 15 metreden bahçeye uçtu. Kaza sonucu yan yatan otomobilin içerisindeki sürücü ve eşi Cengiz Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ve eşini ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri de bariyerlerin kırıldığı bölüme güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan bahçede yan yatan cipi gören vatandaşlar da bir süre şaşkınlık yaşadı. Cipin fotoğrafını çeken bir kadın ardından ayrıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:35 Kaynak: İHA

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