Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de lüks otomobilin çarptığı kadın yaralandı; olay anı kamerada
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Sarıyer'de lüks otomobilin çarptığı kadın yaralandı; olay anı kamerada

6 saat önce

SARIYER'de lüks otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Sarıyer'de lüks otomobilin çarptığı kadın yaralandı; olay anı kamerada, System.String[]
SARIYER'de lüks otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü polis merkezine götürüldü. Olay anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Yeniköy Köybaşı Caddesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet A.(37)'ın kullandığı 34 MK 0077 plakalı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Zeynep U.(56)'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın asfalta savruldu. Sürücü otomobilden inerek çarptığı kadının yanına gitti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kafasında ağır yara alan kadın ambulansa alınarak İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın burada yapılan müdahalenin ardından bir özel hastaneye sevk edildi. Cemile Zeynep U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan lüks otomobil sürücüsünü polis merkezine götürdü. Bu kaza anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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