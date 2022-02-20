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Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

20.02.2022 09:27

Son dakika haberler: Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'de geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 ELP 012 plakalı otomobil seyir halinde iken takla atarak ters dönmüştü. Olayın ardından otomobilin içerisinden çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Lüks otomobilin kaza anı kamerada

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber vermiş ve otomobili takla attığı yerden kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde süratli şekilde ilerleyen otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla atıyor.

Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada
Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada
Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada
Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

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Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada Son dakika haberi: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Son dakika haberi: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Zekeriyaköy, Otomobil, Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada - Son Dakika
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