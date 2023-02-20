SARIYER'DE MAGANDA GELİN - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DE MAGANDA GELİN

20.02.2023 10:53

SARIYER'de düğün konvoyunda gelin, aracın açılır tavanından çıkarak silahla havaya ateş etti.

SARIYER'de düğün konvoyunda gelin, aracın açılır tavanından çıkarak silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyunda aracın açılır tavanından çıkan gelin kurusıkı olup olmadığı bilinmeyen bir tabanca ile havaya ateş etti. O anlar trafikteki vatandaşların tepkisini çekerken, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bu da maganda gelin! Aracın açılır tavanından çıkarak havaya ateş etti Bu da maganda gelin! Aracın açılır tavanından çıkarak havaya ateş etti Sarıyer'de yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü Sarıyer'de yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü Sarıyer'de bir minibüs çıkan yangında hasar gördü Sarıyer'de bir minibüs çıkan yangında hasar gördü

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE MAGANDA GELİN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa hepsi annemindir
12:25 Daha attığı imza kurumadı! Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo geldiği gibi gidebilir
12:12 Bölge beşik gibi sallanıyordu! Rahatlatan açıklamayı Naci Görür yaptı: Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum
12:07 Son Dakika! Depremin vurduğu 6 ilde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
11:33 Depremde yaşadığı kabusu bu sözlerle anlattı: Telefon rehberimdeki 100 kişiyi silmek zorunda kaldım
11:42 Fatih Karagümrük'ün yıldızı Otabek Shukurov, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı
11:36 Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Moura'yı renklerine bağlamak için Jorge Jesus'u devreye soktu
11:33 Depremde vefat eden çocuklar için enkaza balon bağlandı, Ebru Gündeş görüntüye sessiz kalmadı: Yüreğimize oturdu
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma'nın annesiyle görüştü! Genç kızın adı bir okula verilecek
11:06 Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz patlaması! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2023 13:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: SARIYER'DE MAGANDA GELİN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement