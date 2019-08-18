Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı
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Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı

9 dakika önce

Sarıyer'de minibüsün denize düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sarıyer'de minibüsün denize düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan H'nin kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde önce balık tutan 2 kişiye çarptı ardından denize düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, balık tutan Tevfik U. ve Murat A. ile minibüste bulunan Mehmet Furkan H, Ahmet A, Hande G. ve Seda E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı Tevfik U'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mehmet Furkan, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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