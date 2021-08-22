Üye Girişi
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı - Son Dakika

Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı

22.08.2021 19:36
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı, System.String[]

Sarıyer'de balıkçıların denize attığı misina ipine dolanan iki martı, çevredekiler ve veteriner işleri ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Sarıyer'de balıkçıların denize attığı misina ipine dolanan iki martı, çevredekiler ve veteriner işleri ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Dolandıkları misina ipinden kurtarılan martılardan biri kanadından yaralandığı için tedaviye alındı. Kanadına dikiş atılan martı iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeniköy Sahili'nde bulunan Yeniköy Spor Kulübü'ne ait kafenin açıklarında meydana geldi. Kafede oturanların denizde hareketsiz duran ve akıntı ile sürüklenen iki martıyı fark etmesi üzerine Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Martıların misinaya dolanarak hareketsiz durdukları noktaya botla yaklaşan ekipler, çevredekilerin de yardımıyla iki martıyı bota alarak kurtardı. Vücuduna dolanan misina ipinden kurtarılan martılardan biri yaralı olmadığı için salındı. Diğer martı ise kanadından yaralandığı için tedaviye alındı. Kanadına dikiş atılan martıya kafe çalışanları bakıyor. Martı iyileştikten sonra doğaya salınacak.

"BİRİNİ KURTARDIK DİĞERİ İSE DİKİŞLİ, BİR HAFTA MİSAFİRİMİZ OLACAK"Olayın meydana geldiği kafenin işletme müdürü Fatih Özül, "Bir vatandaşımız yan tarafta olta ile balık tutuyordu, onun misinası iki martıya yapıştı. Biz de gördük, hayvanların üzerine bayağı dolandığı için akıntı ile birlikte sürüklenmeye başladılar. Biz bir şekilde onları kurtarmaya çalışırken, burada sağ olsun bir hayvan sever vatandaşımız belediye başkanını aradı. Onlar da hemen müdahale ettiler ve İstinye'den bir bot geldi. Onların da yardımı ile çıkardık hayvanları veterinere götürdük, onlar da dikiş attılar. Biz de şimdi bir tanesini kurtardık, diğeri de dikişli. Bir hafta burada misafir edeceğiz, Yeniköy Spor Kulübü olarak. Bir hafta sonra da inşallah sağlığına kavuşur tekrar gördüğünüz gibi bu sahildeki martılarla birlikte misafirimiz olmaya devam edecek. Sahil kesimlerinde birkaç senedir balık tutma olayı inanılmaz derecede arttı. Yolda yürürken bile bazen insanların kafasına misinalar geliyor. Bu bizim çıkardığımız ilk martı da değil, birkaç tane daha martıya böyle bir operasyon yapıp yakaladık. Buraya gelen misafirlerimiz de bu konuda çok hassaslar. Hayvanlar burada bir sıkıntıya düşerlerse biz de elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"BELEDİYELERİN BU KONUDA ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"Belediyelerin önlem anlaması gerektiğini söyleyen Özül, "Bu tür kazaların yaşanmaması için bence belediyelere iş düşüyor. Yanımızdaki restoran iskelesi, burada balık tutulmaması gerekiyor. Burası hayvanların çok iç içe olduğu bir yer. Bence bununla ilgili önlemler alınmalı. Balık tutulacak alanların belirlenmesi lazım. Kuralı konmayan olayların arkasından hep problemler olur. Bunun önlemi de çok kolay alınabilir" diye konuştu.

- İstanbul
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı
Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı

Veteriner, Yeniköy, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar 19:42 İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret 19:35 Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor 19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş 18:35 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler 18:19 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi 18:11 Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi
Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı 17:32 Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi 17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim? Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim?         
19:59
Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı         
19:41
Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı         
19:16
Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş         
18:56
Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi         
18:22
Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı         
18:18
Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu         
17:33
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı         
17:30
İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi         
16:34
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim         
15:16
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 20:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de misina ipine dolanan iki martı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement