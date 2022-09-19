Sarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı

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Sarıyer'de, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yapımcı Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza nedeniyle Ilıcalı ile kızı hafif yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ilıcalı ve kızı, Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Acun Ilıcalı'nın kolunun kırık olduğu belirtildi.

"Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi"

Hastaneye gelen oyuncu İbrahim Büyükak, basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

Ilıcalı'nın durumunu öğrenmek için hastaneye geldiğini ifade eden Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da Acun Ilıcalı'yı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.