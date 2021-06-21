Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de kırmızı ışık ihlali yapan motora araba çarptı. Kaza sonucu motorcu hastaneye kaldırılırken, araç sahiplerinin olaydan etkilendikleri görüldü.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşından ödünç aldığı motorla gezintiye çıkan şahıs, kırmızı ışık ihlali yaparak karşı taraftan gelen Nissan Qashqai model 34 BJL 095 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motor sürücüsü ve yanında bulunan kişi hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunanlara bir şey oldu. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaza sonucu arabada ve motorda maddi hasar meydana geldi.