Son dakika haberleri... Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada

27.06.2022 11:47
Son dakika haberleri... Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada

Son dakika gündem haberine göre SARIYER'de motosikletli yola doğru manevra yapan otomobile çarptı.

SARIYER'de motosikletli yola doğru manevra yapan otomobile çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

İstinye Mahallesi'nde geçen çarşamba saat 00.30 sıralarında  Melih Volkan Özbek motosikletiyle caddede giderken, kenardaki otomobilin sürücüsü yola doğru hamle yaptı. Otomobile çarpmamak için frene basan Özbek, motosikletle kayarak, otomobile çarptı. Motosikletli Melih Volkan Özbek yaralanırken kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
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