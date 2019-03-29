Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Motosikletin Aküsü Patladı İş Merkezini Dumanlar Kapladı

Sarıyer'de Motosikletin Aküsü Patladı İş Merkezini Dumanlar Kapladı

48 dakika önce

SARIYER'de bir iş merkezinde elektrikli motosikletin aküsü patladı.

Sarıyer'de Motosikletin Aküsü Patladı İş Merkezini Dumanlar Kapladı, System.String[]
SARIYER'de bir iş merkezinde elektrikli motosikletin aküsü patladı. Yangında dumanlar bütün iş merkezini kapladı.  Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan depoda hasar oluştu.

Yangın, Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde bir iş merkezinde saat 18.00 sıralarında çıktı.  İddialara göre, bir depoda bulunan elektrikli motosikletin aküsü patladı. Patlama sonucu akü yanmaya başladı ve dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanlar tüm iş merkezini sardı. Dumanları gören iş merkezi çalışanları hemen kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın çıkan depoda hasar oluştu.

İş merkezinde çalışan Mehmet Açıkgöz Biz içeride çalışıyorduk. Geldiğimizde içerideki yangını gördük. Her taraf duman altıydı. Kendimizi sadece dışarıya attık. Duyduğuma göre elektrikli motosikletin aküsünün yandığı diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş merkezini uzun süre dumanlar kapladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

İtfaiye, Maslak, Güncel
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