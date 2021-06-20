Üye Girişi
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI - Son Dakika

SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI

20.06.2021 11:00
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI, System.String[]

SARIYER'de ışıklı kavşaktan geçmeye çalışan motosikletle kamyonet çarpıştı.

SARIYER'de ışıklı kavşaktan geçmeye çalışan motosikletle kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Pınar Mahallesi, Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın kullandığı 34 DVD 745 plakalı motosiklet kavşağa yaklaştığı sırada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak kavşağı geçmek istedi. Bu sırada kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa giren 16 TE 714 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan A. yola savruldu.

SÜRÜCÜ YARALANIRKEN, MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı görenler motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emirhan A.'ya müdahale ederken, çevredekiler motosikleti çekerek yolun kenarına aldı. Yaralı Emirhan A. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'BURASI KONTROLSÜZ BÖLGE OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR'

Kazayı gören Ünal Özkan Cevri, "Araç ışıklar tam yanmadan karşıya geçmeye çalıştı. Motosikletli de geçerken vurup sürükledi. Biz de hemen yardımına koştuk. Araba kırmızıda geçti o da kazaya neden oldu. Burası kontrolsüz olduğu için ters dönüşler yapılıyor buradan. Yapıldığı zaman da kazalar oluyor. Kamera sistemi yok burada. Bundan dolayı da her gün kaza oluyor. Bunun önüne geçmeleri lazım" şeklinde konuştu.

'BU AYNI BÖLGEDE HATIRLADIĞIM BELKİ DE YİRMİNCİ KAZA'

Bu bölgede çok fazla kaza olduğunu söyleyen Ömer Cin ise; "Motosiklet kırmızıda geçerek bu arabaya çarptı benim gördüğüm. Konu ile alakalı gördüğüm bu ama bu bölgede daha önce ölümlü kazalar da oldu. Bir kadının öldüğünü biliyorum. Birçok kez aynı bölgede kaza olmuştur. Keskin bir viraj olduğundan dolayı, karşıdan karşıya geçmek isteyenler üstten gelen arabaları göremiyor. O bayan da karşıya geçmek isterken araba çarpmıştı. Bu kadar kazaya rağmen herhangi bir önlem alındığını görmedim. Aynı bölgede bu belki de hatırladığım yirminci kaza" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI
SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Otomobil, Kamyonet, Sarıyer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 11:45 Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Ölen oğlu için 11:27 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yaktı, Babalar Günü'nde hayatını kaybetti
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi
Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri 09:34 Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı

Son Dakika Haberleri
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
11:20 Tamamen el emeği! Asırlık tespihler 25 bin liradan satılıyor
11:18 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti
11:07 Lüks villada korkunç ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor         
12:25
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem         
11:31
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi         
10:06
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 13:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement