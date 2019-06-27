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Sarıyer'de motosikletli gencin kazası kamerada

5 dakika önce

Sarıyer'de motosikletli gencin kazası kamerada Garipçe yolunda çakıl taşlarının üzerinde frene basan genç kaza yaparak yaralandıİSTANBUL - Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı.

Sarıyer'de motosikletli gencin kazası kamerada
Garipçe yolunda çakıl taşlarının üzerinde frene basan genç kaza yaparak yaralandı
İSTANBUL - Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise kameralara yansıdı.
İstanbul'da motosikletli iki genç motosikletlerine binerek gezinti yapmak üzere Sarıyer Garipçe köyüne doğru yola çıktı. Gençlerden biri köy yoluna girdikleri esnada karşısına çıkan virajı dönmek istedi. Dönüş esnada asfaltlı yoldan çıkarak çakıllı yola geçen motosikletli genç, gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve genç yere savruldu. Kaza sonucu genç sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin arkadaşı yanına gelerek motosikleti kaldırdı.
Sarıyer'de motosikletli gencin kazası kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Garipçe, Genç, Sarıyer, 3. Sayfa
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