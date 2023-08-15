Kazaya neden olan yabancı uyruklu kadın olay yerinden kaçmaya çalışınca ortalık karıştı - Son Dakika
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Kazaya neden olan yabancı uyruklu kadın olay yerinden kaçmaya çalışınca ortalık karıştı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:52

Sarıyer'de otomobiliyle hatalı dönüş yaparak motosikletli kuryenin kaza yapmasına neden olan yabancı uyruklu kadın, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Toplanan vatandaşlar, yolu kapatarak kaçmalarına engel olunca otomobilden inen üç kadın, önüne gelene saldırdı. Kaza anı ve yaşananlar kameraya yansıdı.

Sarıyer'de, otomobiliyle hatalı dönüş yaparak motosikletli kuryenin kaza yapmasına neden olan yabancı uyruklu kadın, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Toplanan vatandaşlar, yolu kapatarak kaçmalarına engel olunca otomobilden inen üç kadın, önüne gelene saldırıp hakaretler savurdu. Kaza anı ve yaşananlar kameraya anbean yansıdı.

KURYE VE MOTOSİKLETİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü. Kurye ve motosikleti metrelerce sürüklendi.

Kaza sonrası ortalık fena karıştı! Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 3 kişi önüne gelene saldırdı

YABANCI UYRUKLU KADIN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine kazaya neden olan 34 DKB 136 plakalı otomobil sürücüsü yabancı uyruklu kadın, otomobiliyle olay yerinden kaçmak istedi. Kazayı görüp toplanan vatandaşlar yolu kapatarak kadının kaçmasına engel oldu. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza sonrası ortalık fena karıştı! Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 3 kişi önüne gelene saldırdı

KENDİSİNE ENGEL OLANLARA SALDIRMAYA BAŞLADI

Kaçamayacağını anlayan sürücü ve beraberindeki iki kadın, otomobilden inerek kendisine engel olanlara saldırmaya başladı. Arapça ve Türkçe karışık şekilde bağırarak saldırmaya devam eden kadınları, olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza sonrası ortalık fena karıştı! Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 3 kişi önüne gelene saldırdı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün yasak olan yerden döndüğü ve o sırada karşıdan gelen motosikletin çarpmamak için manevra yapıp sürüklendiği görülüyor. Daha sonra kadın sürücünün otomobiline binerek kaçmak istediği, ancak toplanan vatandaşların kaçmasına engel olduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca otomobilden inen 3 kadın, kaçmalarına engel olan vatandaşlara saldırıyor.

Kaza sonrası ortalık fena karıştı! Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 3 kişi önüne gelene saldırdı

ARAPÇA VE TÜRKÇE HAKARETLER ETTİKLERİ DUYULUYOR

Motosikletli kurye Atakan Günay, "Motosikletimle giderken karşı istikametten gelen araç, yasak yerden U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdi. Yaralandım, o anda etraftaki insanlar beni kaldırdılar. Polisi ve ambulansı aradılar. Aracın sürücüsü kaçmak istedi, önünde durduk. Bana da saldırdı, başka arkadaşlara da saldırdı. Kaçmasına izin vermedik. Daha sonra polisler geldi, kendisini ekip aracına bindirdiler. Ben ambulansla olay yerinden gittim." dedi.

Kaynak: DHA
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Pınar Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazaya neden olan yabancı uyruklu kadın olay yerinden kaçmaya çalışınca ortalık karıştı - Son Dakika


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