Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim - Son Dakika

Sarıyer İTÜ Büyükdere Caddesi önünde polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik demetim yaptı. Yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durdurularak evrakları kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı. - İSTANBUL

Sarıyer 'de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde araçlar kontrol edilerek evraklarına eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

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