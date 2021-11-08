Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim - Son Dakika

Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim
İSTANBUL - Sarıyer'de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde araçlar kontrol edilerek evraklarına eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.
Sarıyer İTÜ Büyükdere Caddesi önünde polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik demetim yaptı. Yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durdurularak evrakları kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı.
Kaynak: İHA
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