Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti - Son Dakika
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Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti

23.03.2022 14:07
Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti

21 MART Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle birlikte fidan dikme etkinliğine katıldı.

21 MART Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle birlikte fidan dikme etkinliğine katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlik Sarıyer Şehit Uğur Taşçı İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlendi. Öğrencilere ağaç, doğa ve orman sevgisinin aşılanmasını amaçlayan etkinlik öncesinde sınıflarda 'Çat Kapı Tiyatro' ekibi tarafından tiyatro gösterisi yapıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer tiyatro gösterisinin ardından öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası dağıttı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer daha sonra öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Karacabey; "Ülkemizin dört bir yanında okullarımıza 'Çat Kapı Tiyatro Ekibi'ni götürerek ormanla ilgili, ağaç sevgisiyle ilgili eğlendirerek bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu okulumuzun bahçesinde gerçekleştirdiğimiz gibi, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ihtiyaç duyulan bütün okullarımızın bahçesini ağaçlandırıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel vakit geçirebilecekleri, daha yeşil alan haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti
Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti
Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti
Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti
Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti
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Kur Korumalı Mevduat uygulaması meyvelerini vermeye başladı Kur Korumalı Mevduat uygulaması meyvelerini vermeye başladı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle fidan dikti Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle fidan dikti

Karacabey, Sarıyer, Tiyatro, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de öğrenciler okulun bahçesinde fidan dikti - Son Dakika


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