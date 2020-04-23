SARIYER'DE ÖĞRETMEN VE POLİSLER OKUL BAHÇESİNDE DEV BAYRAK AÇTI - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sarıyer İlkokulu'nun bahçesinde buluşan öğretmen ve polisler büyük bir Türk bayrağı açarken, Beyoğlu'nda polis ekip aracından 23 Nisan Marşı çalındı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sarıyer İlkokulu'nun bahçesinde buluşan öğretmen ve motosikletli polisler büyük bir Türk bayrağı açtı. Okulun hoparlörlerinden 23 Nisan müziği çalındı. Polis ve öğretmenler ellerindeki kırmızı ve beyaz balonları da gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde devriye yapan polis aracından da 23 Nisan Marşı çalındı.