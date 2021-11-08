Üye Girişi
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM

08.11.2021 10:16

Sarıyer'de okul servisleri denetlendi.

Sarıyer'de okul servisleri denetlendi. Denetimde durdurulan servis araçlarının evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksiklik bulunan bir şoföre ceza yazıldı,

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü önünde kurulan denetim noktasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Resmi ve sevil polislerin görev aldığı denetimde durdurulan servis araçlarının evrakları kontrol edildi. Şoförlerin belgeleri ve (GBT ) Genel Bilgi Taraması'na bakıldı. Yapılan denetimlerde araç muayenesini zamanında yaptırmadığı anlaşılan bir şoföre ceza kesildi.

SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM
SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM

İstanbul Teknik Üniversitesi, Tragger, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evcil köpek diye satın aldıkları hayvan tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yiyip her yerden kaçtı 11:44 Evcil köpek diye satın aldıkları hayvan tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yiyip her yerden kaçtı Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı 11:35 Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 11:19 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı 10:56 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek 10:29 Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor

Son Dakika Haberleri
11:44 Pes dedirten görüntüler! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
Pes dedirten görüntüler! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı Pes dedirten görüntüler! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı         
11:45
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:58
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç         
10:33
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: SARIYER'DE OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement