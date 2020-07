SARIYER'DE ÖLDÜRÜLEN KÖPEK NERO İÇİN HAYVANSEVERLER EYLEM YAPTI -1 - Son Dakika

SARIYER'de Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero'nun, Alp Erkin tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla vurularak öldürülmesinin ardından bugün, Yeniköy Parkı'nda toplanan bir grup hayvansever eylem yaptı. Özula çiftinin açıklamalarda bulunduğu eyleme, bazı hayvanseverlerin de köpekleri ile katıldığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İddiaya göre, iki gün önce Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero, Ş.E'yi diz kapağından ısırdı. Eşini köpeğin ısırması iddiası üzerine Alp Erkin komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Alp Erkin polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay üzerine açıklama yapan Özula Çifti hukuki mücadele başlattıklarını belirtmişti. Oldukça üzgün oldukları görülen çift, bugün Yeniköy Parkı'nda 'Nero için Adaletö eylemi yaptı. Eyleme çok sayıda hayvansever de katıldı. Öte yandan Nero'nun sahibi Can Özula, köpeklerinin öldürüldüğü anı gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ek, olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlayacak yeni görüntüler paylaşacağını iddia etti.

"BENİM KÖPEĞİMİ DE EZEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ"

Oturdukları evin bahçesinde Nero'ya birlikte baktıklarını ifade eden ve daha önce aynı kişi tarafından önceki yıllarda köpeği öldürülen Özula çiftinin komşusu Zafer Önal, "Neroya çok bağlıyım. 6-7 ene önce aynı adam, benim köpeğimi de bilinçli olarak ezip, kendi evinin önünde arabasını park edip, oğluyla birlikte köpeğimi caddeden almamı seyretti. Hiç üzülmedi, vicdan azabı çekmedi, bana geçmiş olsun bile demedi. Ben köpeğimi veterinere götürdüm ve maalesef öldü. İki üç gün sonra kendisine 'hiç sormadın ayıp değil mi?' dedim. Banane diye cevap verdi. O zaman kendisinden şikayetçi olmadığım için çok pişmanım" şeklinde konuştu.

"VİCDANIMIZIN YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Hayvansever Mehmet Emrah Hamşıoğlu, "Kadın cinayetlerinin, hayvan cinayetlerinin, çocuk istismarlarının sonu gelmiyor. ve asıl acı olan bunu yapan insanların çok az ceza alması, cezaların caydırıcı olmaması. Bizim vicdanımızın yükü her geçen gün daha da artıyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum, bu yasayı çıkarsınlar. Bir hayvan bu kadar kolay öldürülemesin" dedi.

"HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR KÖPEKTİ"

Yeniköy'de bir kafenin işletmecisi olan Burak Yener, "Nero her sabah bizim mekanımıza gelirdi. Gerçekten gelen misafirlerimizin ve çocuklarımızın çok sevdiği bir köpekti. Nero'ya yapılan bu haksızlık hepimize yapıldı. Bu konuda adalet istiyoruz. Buna direnmek için buradayız" şeklinde konuştu.

"KENDİ CAN GÜVENLİĞİMİZDEN DE ENDİŞE EDİYORUZ"

Nero'nun sahibi Can Özula ise, "Dün basın açıklamamızda bu işin organize, planlı ve programlı yapıldığı hakkında bir düşüncemiz olduğunu dile getirdik. ve bu düşüncemizin de sadece düşünce olmadığını bugün paylaştığımız video ile göreceksiniz. Bir insan nasıl böyle bir şeyi tasarlayabilir? Hem bizim köpeğimiz, canımız Nero'nun hem de aile dostumuz Hilal Özdemir'in canına kast edecek şekilde bir girişimde bulunmaları, bizim artık yaşadığımız yerde kalma ihtimalimizi bitirdi. Kendi can güvenliğimizden de endişe ediyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Lütfen gereken yapılsın ve bu son bulsun" diye konuştu.